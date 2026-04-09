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Winzer Mordverdacht
© privat

Mordprozess in NÖ

Millionärin Sterbemittel verabreicht: Winzer (58) vor Gericht

09.04.26, 09:39
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Laut Anklage soll der bekannte steirische Winzer seiner Bekannten (71) eine Überdosis Natrium-Pentobarbital verabreicht haben, um sie zu töten. 

Am Donnerstag startet am Landesgericht St. Pölten ein unglaublicher Prozess wegen Mordes gegen einen steirischen Winzer. Dieser sitzt bereits seit  Mitte 2025 in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten hatte nach einer Anzeige gegen den heute 58-Jährigen eine Mordanklage eingebracht. Angelastet wird ihm, dass er eine betagte Bekannte mit einem Schlafmittel getötet haben soll.

Der 58-Jährige soll der vermögenden und mit ihm in einer engen Beziehung stehenden Witwe eine Überdosis Pentobarbital-Natrium verabreicht haben, um an ihren Besitz zu kommen, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Die 71-Jährige war am 7. März 2025 an der Einnahme des Schlafmittels, das in der Human- und Tiermedizin eingesetzt wird, gestorben. Nach dem Tod der Frau wurde Anzeige erstattet. Die Festnahme des Steirers erfolgte am 15. Juli.

Belastet wurde der bekannte Winzer im Laufe des Ermittlungsverfahrens von der Tochter der Verstorbenen und von einem Pfleger. Dieser behauptet, die Witwe habe die Frage, ob sie sterben wolle, mehrfach verneint.

Verteidigung: Erlaubte Sterbehilfe geleistet, kein Motiv

Die Vorwürfe wurden vom Beschuldigten und von dessen Verteidiger Michael Dohr bisher bestritten, ob sich dies vor Gericht nun ändert, ist noch unklar. Der Angeklagte habe für die nach einem Schlaganfall bettlägerige, auf eine 24-Stunden-Pflege angewiesene Frau die gesetzlich erlaubte Sterbehilfe geleistet, betonte der Anwalt nach der Festnahme des Mannes.

Der Winzer habe zudem kein Motiv gehabt, der Niederösterreicherin nach dem Leben zu trachten. Sie habe den Steirer schon 2022 in einem Testament zum Alleinerben eingesetzt und ihm in weiterer Folge "alles überschrieben", hielt Dohr damals fest.

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