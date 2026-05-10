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2 Biker lebensgefahr Lassee
© FF Lassee

Drama bei Bikerfest

Junge Autofahrerin crasht zwei Motorradfahrer auf Intensivstation

10.05.26, 11:09 | Aktualisiert: 10.05.26, 16:08
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Schlimmer Zwischenfall am Rande eines Bikerfests in Lassee: Ein 64- und 59-Jähriger - zwei Mitglieder eines Motorradclubs im Bezirk Gänserndorf - wurden schwer bzw. lebensgefährlich verletzt. Einer der beiden ringt im Spitalskoma mit dem Tod, auch der zweite wurde schwerstens verletzt. 




	NÖ. Auf einer annähernd schnurgeraden Landstraße in Lassee wurden Samstagnachmittag um 14.30 Uhr zwei Motorräder von einem entgegenkommenden Auto regelrecht niedergemäht. Die Biker im Alter von 64 und 59 Jahren wurden dabei schwer bzw. lebensgefährlich verletzt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Notarzthubschrauber transportierten die Männer - es soll sich um Mitglieder der Outsider MC Gänserndorf handeln - ins Universitätsklinikum St. Pölten bzw. ins AKH Wien. Eine 26 Jahre alte Slowakin am Steuer des Autos, der ein Überholmanöver aus unverständlichen Gründen völlig missglückt war, dagegen blieb unversehrt.









	

    

        2 Biker lebensgefahr Lassee
            

                
© FF Lassee

    
    



	Laut Ermittlern hatte die junge Frau mit ihrem Wagen einen Rennradfahrer überholt und dabei offenbar mehrere entgegenkommende Motorradlenker übersehen. Die beiden Männer hatten bei der Rückfahrt der Rundfahrt zum Schluss Niederweiden und wieder retour zum 2. Bikerfest der Lasseer Devils & Angels den von der Polizei gesicherten Konvoi verlassen um, um eine andere Route zu fahren. Dabei kam es zu dem für den beiden völlig unvorhersehbaren Crash mit einem entgegenkommenden Auto. 







	Dabei rammte das Auto die Maschinen eines 64-jährigen Einheimischen und eines ebenfalls im Bezirk Gänserndorf wohnenden 59 Jahre alten deutschen Staatsbürgers.



	

    

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© FF Lassee

    
    



	Nach Angaben der FF Lassee transportierten "Christophorus 9" und "Christophorus 3" die Opfer in Krankenhäuser. An die Unfallstelle entsandt wurden zudem mehrere Rettungswagen des Roten Kreuzes und ein Fahrzeug vom Acute Community Nursing (ACN). Ebenfalls im Einsatz standen die FF Groißenbrunn und Breitensee. Während der Erstversorgung der Motorradfahrer wurde die L5 am Ort des Geschehens gesperrt.







	Ermittlungen gegen die junge Slowakin wegen fahrlässiger schwere Körperverletzung sind anzunehmen.



	Zweites Biker-Drama in NÖ um 19-Jährige


Ebenfalls schwer verletzt wurde am Samstagnachmittag eine 19-jährige Motorradfahrerin beim Frontalzusammenstoß mit einem Pkw an der Kreuzung zweier Landesstraßen nahe Retz (Bezirk Hollabrunn). Die junge Frau wurde von einem Notarzthubschrauber ins Landesklinikum Krems geflogen. Der 68 Jahre alte Autofahrer besitzt laut Polizei keinen Führerschein. Seinen Angaben zufolge ist er seit etwa vier Jahrzehnten ohne Lenkerberechtigung unterwegs. Der Mann blieb ebenso unverletzt wie seine Frau und seine Enkeltochter.


                                
    


    

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