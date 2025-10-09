Alles zu oe24VIP
Feier der Kärntner Volksabstimmung
© Land Kärnten

In Kärnten

Gegenveranstaltung zur 10. Oktober-Feier geplant

09.10.25, 13:07
Teilen

Die Gegenveranstaltung erinnert an das antifaschistische Treffen im Sommer, dass von der Polizei aufgelöst wurde.   

Ktn. Alljährlich am 10. Oktober feiert Kärnten das Ergebnis der Volksabstimmung von 1920, als sich die Mehrheit in Südkärnten für den Verbleib bei Österreich und gegen einen Anschluss an Jugoslawien aussprach. Wegen der Causa Peršmanhof ist heuer eine Gegenveranstaltung slowenischsprachiger Studierender geplant. 

Wie jedes Jahr wird es Freitagvormittag eine Kranzniederlegung durch die Polit- und Militärspitze auf dem Klagenfurter Friedhof Annabichl in Gedenken an die gefallenen Abwehrkämpfer und Soldaten geben. 
Danach wird mit Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) im Landhaushof zweisprachig weitergefeiert.

Als Gegenveranstaltung plant der Klub der slowenischen Studierenden eine Demonstration am Nachmittag vom Klagenfurter Bahnhof zum Landhaushof. Zur Vorgeschichte: In der Gedenkstätte und im Museum Peršmanhof fand im Juli ein massiver Polizeieinsatz bei einem Antifa-Camp statt. Der Einsatzleiter wurde mittlerweile versetzt.

