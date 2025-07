Massive Hitzeschäden in der Landwirtschaft

Dürre könnte viele Bauern zum Aufgeben des Betriebs zwingen.

Ktn. Die wochenlange Hitze mit Temperaturen jenseits der 30-Grad-Grenze hat den landwirtschaftlichen Nutzflächen in den letzten Wochen extrem zugesetzt. Es gibt laut Landwirtschaftskammer in ganz Kärnten Trockenschäden, teilweise wird es zu Ernteausfällen kommen.

Von den Hitzeschäden ist vor allem Unterkärnten betroffen. „Im Bezirk Wolfsberg und Völkermarkt gibt es starke Schäden. Immerhin haben wir im Sommer über 20 Hitzetage mit über 30 Grad Celsius“, soHubert Gernig von der Österreichischen Hagelversicherung.

LW-Kammer Vizepräsident Roman Lindner warnt: "Wir haben in Kärnten einen hohen Anteil an Nebenerwerbsbauern, die eh schon gebeutelt sind. Jetzt kommt die Dürre dazu." Lindner spricht den psychischen Druck an und dass es in der Landwirtschaft die höchste Selbstmordrate gibt.