Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Kärnten
SOS-Kinderdorf - Kärntner SPÖ-Chef für Auszeichnungs-Aberkennung

Goldene Ehrenzeichen

SOS-Kinderdorf - Kärntner SPÖ-Chef für Auszeichnungs-Aberkennung

28.10.25, 11:20
Teilen

SOS-Kinderdorf-Gründer Hermann Gmeiner hatte 1984 das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Kärnten erhalten. 

Ktn. Der Kärntner SPÖ-Landesparteivorsitzende Daniel Fellner hat am Dienstag die Aberkennung der 1984 vergebenen Landes-Auszeichnung für SOS-Kinderdorf-Gründer Hermann Gmeiner gefordert. Fellner will eine Änderung des Kärntner Landesauszeichnungsgesetzes, um künftig auch posthum Ehrungen aberkennen zu können - momentan sei das nämlich nicht möglich, hieß es in einer Aussendung des Landes.

"Wenn jemand durch sein Verhalten, etwa durch Missbrauch oder Gewalt, das Vertrauen zutiefst missbraucht hat, darf eine staatliche Ehrung nicht unangetastet bleiben. Es geht hier um Verantwortung und, in erster Linie, um den Respekt gegenüber den Opfern", sagte Fellner. Gmeiner, gegen den es mehrere schwere Missbrauchsvorwürfe gibt, hatte 1984 das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Kärnten erhalten.

Lesen Sie auch

Derzeit sieht das Kärntner Landesauszeichnungsgesetz eine Aberkennung nur bei lebenden Personen und nur bei rechtskräftiger Verurteilung vor, eine Ausnahme gibt es für Personen mit nationalsozialistischem Hintergrund. Damit sei aktuell eine posthume Aberkennung rechtlich nicht möglich, außerdem hatte es im Fall Gmeiners auch keine Verurteilung gegeben. Was den Kinderdorf-Gründer angeht, sei er jedenfalls klar für eine Aberkennung, sagte Fellner auf APA-Anfrage: "Die Betroffenen haben die Geschehnisse im Rahmen des Opferschutzverfahrens plausibel dargelegt."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden