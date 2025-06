Teenie (19) raste mit 187 km/h in 80er-Zone

Dem jungen Kärntner wurde der Führerschein abgenommen

Ein 19-jähriger Kärntner ist am Samstagabend mit 187 Stundenkilometern durch einen 80-km/h-Bereich in Klagenfurt gerast. Die Geschwindigkeitsübertretung wurde gegen 19.37 Uhr auf der Völkermarkter Straße, Höhe Kreuzung mit der St. Jakober Straße, stadtauswärts festgestellt, wie die Polizei in der Nacht auf Sonntag mitteilte. Dem Lenker wurde demnach der Probeführerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Eine Anzeige beim Magistrat wird folgen.

Bereits am späten Samstagnachmittag hatte ein 24-jähriger Deutscher in Reißeck (Bezirk Spittal an der Drau) seinen Führerschein abgeben müssen. Der Motorradfahrer wurde gegen 16.40 Uhr auf der Mölltal-Bundesstraße (B106) mit 155 km/h geblitzt, damit war er um 55 Stundenkilometer zu schnell unterwegs. Auch er wird angezeigt.