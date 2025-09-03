Tunnelkette Pack wird ab Montag generalsaniert

260 Millionen Euro wird die ASFINAG investieren.

Am kommenden Montag beginnt die ASFINAG mit der umfassenden Sanierung der Tunnelkette Pack auf der Südautobahn (A2). Der mehr als elf Kilometer lange Abschnitt zwischen Herzogbergtunnel und Anschlussstelle Packsattel wird bis Ende 2029 erneuert. Betroffen sind die drei Tunnel Herzogberg, Mitterberg und Kalcherkogel, die sowohl baulich als auch sicherheitstechnisch modernisiert werden müssen.

Während der gesamten Bauzeit gilt Tempo 60, überwacht durch Section Control. Die erste Bauphase konzentriert sich auf den Herzogbergtunnel in Fahrtrichtung Italien. Bis Oktober 2026 wird der Verkehr auf die Gegenfahrbahn umgeleitet, pro Richtung steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Anschließend folgt die Röhre Richtung Wien samt Modernisierung des Freilandbereichs. Im Herbst 2027 soll die erste Hälfte des Abschnitts abgeschlossen sein.

2. Bauphase: Tunnel Mitterberg und Kalcherkogel werden saniert

In der zweiten Bauphase ab Herbst 2027 werden die Tunnel Mitterberg und Kalcherkogel saniert. Zunächst erfolgt die Erneuerung in Richtung Wien, ab Herbst 2028 bis Ende 2029 in Richtung Italien. Zusätzlich werden zehn Brücken sowie die Fahrbahn komplett erneuert. Die Tunnel erhalten modernste Technik, darunter Videoanlagen, Brandmeldesysteme, ein erweitertes Lüftungssystem und akustisches Monitoring, das durch Mikrofone Unfälle erkennen kann. Insgesamt investiert die ASFINAG rund 260 Millionen Euro in das Projekt.

Wichtige Verbindung zwischen Kärnten und der Steiermark

Die Tunnelkette Pack ist eine der wichtigsten Verbindungen zwischen Kärnten und der Steiermark. Mit der Sanierung soll sie für die kommenden Jahrzehnte fit gemacht und auf den neuesten Stand der Sicherheitstechnik gebracht werden.