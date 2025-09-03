Alles zu oe24VIP
Linz-AG kauft Solmax-Areal
© Linz AG/KK

Um 35 Millionen Euro

Linz-AG kauft Solmax-Areal

03.09.25, 15:39
Linz AG betreibt in der Nähe schon mehrere Anlagen. 

Das kanadische Unternehmen Solmax, ein internationaler Produzent von Geotextilien, hatte Ende 2024 angekündigt, sein Linzer Werk in den kommenden zwei Jahren zu schließen. Nun steht die Nachnutzung des mehr als 50.000 Quadratmeter großen Standorts in der Schachermayerstraße fest: Die Linz AG übernimmt das Areal für rund 35 Millionen Euro.

Das Gelände liegt in unmittelbarer Nähe zum Chemiepark und zum Tankhafen, wo die Linz AG bereits umfangreiche Anlagen, etwa zur Abfallbehandlung, betreibt. Mit dem Kauf sichert sich das städtische Unternehmen ein großflächiges Areal, das künftig in die bestehende Infrastruktur integriert werden könnte.

Noch keine Äußerung zu Standort-Plänen

Die Übergabe der geräumten Werkshallen und Lagerflächen soll spätestens Ende 2027 erfolgen. Zu den genauen Plänen mit dem Standort will sich die Linz AG allerdings erst nach der nächsten Aufsichtsratssitzung Ende September äußern. Damit bleibt offen, wie das Areal künftig genutzt wird. Klar ist jedoch: Für die Stadt Linz eröffnet sich eine strategische Chance zur Erweiterung.

