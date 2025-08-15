Vier Häuser bei Murenabgang in Kärnten beschädigt

Nach intensivem Regen trat der Abwerzgbach über die Ufer.
Ktn. Intensiver Regen hat Donnerstagabend einen Murenabgang in Rennweg am Katschberg in Kärnten ausgelöst. Der Abwerzgbach trat wegen einer Verklausung über die Ufer, zwei Gemeindestraßen wurden verlegt.
Außerdem wurden Keller, Erdgeschosse, Einfahrten und umliegende Anlagen von vier Häusern beschädigt, teilte die Polizei mit. Mit einem Bagger wurde der Bach wieder in sein Bett zurückgeleitet.