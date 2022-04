Wilde Verfolgungsjagd mit 200 km/h in Kärnten

Ein 30-jähriger Lenker überholte eine Zivilstreife mit weit überhöhter Geschwindigkeit und lieferte sich im Anschluss eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei durch das Gailtal.

Kärnten. Am Sonntag um 12.19 Uhr überholte ein 30-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Villach auf der Südautobahn (A2) Höhe Pöckau mit weit überhöhter Geschwindigkeit eine Zivilstreife. Er missachtete in Folge eine Anhaltung und flüchtete vor der Polizei über die Gailtal Straße (B 111) in Richtung St. Stefan an der Gail. Auf der Fluchtfahrt erreichte der Lenker eine Geschwindigkeit von bis zu 200 km/h. Die Polizei errichtete in Dragantschach eine Straßensperre – auch die missachtete der Fahrer. Er flüchtete Richtung Kreuzen.

Schließlich fuhr der 30-Jährige in Kreuzen auf der Farchensee Straße in Richtung Farchtensee, wo er auf eine Forststraße abbog und das Fahrzeug im Wald versteckte. Danach flüchtete er zu Fuß weiter, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Jetzt begann die Fahndung nach dem Mann. Beteiligt waren: Mehrere Polizeistreifen, eine Diensthundestreife sowie auch der Polizeihubschrauber Libelle.

Aus einem steilen Hang geborgen

Der abgestellte Pkw konnte im Bereich einer Wildfütterung aufgefunden werden. Ein Diensthundeführer spürte den Mann schließlich im unwegsamen Gelände auf. Schließlich musste der Mann, der offensichtlich gesundheitliche Probleme hatte, mittels Seilbergung aus dem steilen Hang geborgen werden. Er wurde vom Rettungshubschrauber RK 1 in das LKH Villach gebracht.

Eine ärztliche Untersuchung ergab eine Fahruntauglichkeit auf Grund von Alkohol- und Medikamentenbeeinträchtigung. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird nach Abschluss der Erhebungen der Behörde angezeigt.