"Kein Respekt" - Schlägerei in Wiener Fitnessstudio

Mucki-Zoff im Donaustädter Problem-Hotspot rund um den Kagraner Platz: In einem Fitnessstudio beschwerte sich ein Bodybuilder (29), dass ein anderen, nämlich ein 17-Jähriger, das Waschbecken zu lange belegt habe - und schon explodierten die Gemüter.

Wien. Weil der 17-Jährige - alle Beteiligten haben Balkanwurzeln - einen übertriebenen Waschzwang an den Tag legte, anderen damit im Weg stand und nicht respektvoll genug gewesen sein soll, als er auf sein Verhalten angesprochen wurde, ist ein 29-Jähriger am Mittwochabend ausgeflippt. Zwar hatte sich dieser - zunächst noch verbale - Streit bereits vor einigen Tagen zugetragen, steigerte sich nun aber bei einem neuerlichen Zusammentreffen zu einer Schlägerei im Muskelpalast an der Wagramer Straße.

Nach dem Training in der Doningasse liefen die Gemüter heiß. © zVg

An der Auseinandersetzung waren nicht nur die beiden, sondern auch ein gleichaltriger Freund des 17-Jährigen beteiligt. Während Polizisten die Angelegenheit aufnahmen und die zusammengeschlagenen Teenager vor dem Studio medizinisch versorgt wurden, kam der 29-Jährige zu den Polizisten, übergab ihnen ohne große Worte eine Schreckschusspistole und erzählte, dass er mit dieser seine Kontrahenten bedrohen wollte.

Auch nun beruhigte sich der Mann nicht, sondern verhielt sich aggressiv und zeigte Anzeichen einer psychischen Ausnahmesituation. Er wurde von den Beamten gemäß dem Unterbringungsgesetz in ein Spital gebracht.