Kleinflugzeug in Zell am See abgestürzt: Pilot kam ums Leben

Ein Flugzeug ist Dienstagnachmittag um 13.30 Uhr in unmittelbarer Nähe des Flugplatzes Zell am See abgestürzt. Der Pilot kam dabei ums Leben.

Sbg. Ersten Informationen zufolge befand sich in dem einmotorigen Flugzeug - laut Aviation Saety Network eine Grumman American AA5B Tiger mit der Kennung LX-ARA - eine männliche Person, die kleine Maschine kam aus Banja Luka in Bosnien. Letzter Flugkontakt war nach einer Flugzeit von 55 Minuten laut flightaware.com über Halleg in Kärnten. Planmäßige Ankunft in Zell am See wäre um 12.48 Uhr gewesen

"Die Einsatzkräfte sind vor Ort", erklärte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Salzburg.

Die abgestürzte Unglücksmaschine. © flickr/Michaux ×

Der Absturz soll sich laut dem Pinzgauer Bezirksfeuerwehrkommandanten Klaus Portenkirchner beim Anflug auf den Flugplatz Zell am See ereignet haben. Das Flugzeug sei in einer Wiese liegen geblieben und nicht in Flammen aufgegangen. Der genaue Hergang, Nationalität sowie das Alter des Piloten waren vorerst nicht bekannt.

Laut Portenkirchner wurden die Einsatzkräfte um 13.27 Uhr alarmiert. "Das Kleinflugzeug stürzte beim Anflug auf den Flughafen bei der angrenzenden Wiese ab. Eine Person befand sich im Flugzeug." Die Ursache ist völlig unklar - keine Wetterkapriolen und die Sicht war gut.

Die Flugunfallkommission wurde informiert und ist bereit auf dem Weg in den Pinzgau.