Knallhartes Ultimatum: Beliebtes Skigebiet steht vor dem Aus

Das beliebte Skigebiet Königsberg in Hollenstein an der Ybbs (Bezirk Amstetten) steht vor einer ungewissen Zukunft.

Wie der ORF Niederösterreich berichtet, hat der Eigentümer der Liftanlagen dem Betreiber ein Ultimatum bis zum 15. Oktober gesetzt. Bis dahin muss ein verbindliches Kaufangebot vorliegen – sonst könnten die Anlagen verkauft und sogar abgebaut werden.

Insgesamt umfasst das Skigebiet sechs Lifte, Schneekanonen und Pistengeräte, die vor einigen Jahren vom Wirtschaftspark Ybbstal übernommen wurden. Dessen Geschäftsführer, Werner Krammer (ÖVP) – zugleich Bürgermeister von Waidhofen an der Ybbs – betonte gegenüber dem ORF, dass diese Übernahme damals lediglich als Übergangslösung gedacht war, um das Skigebiet in einer schwierigen Phase zu stützen. Schon länger wolle man die Anlagen in private Hände übergeben.

Es geht auch um die Sommersaison

Liftbetreiber Herbert Zebenholzer kämpft jedoch entschlossen für den Erhalt des Skigebiets. Er verweist darauf, dass der Königsberg nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer als Ausflugsziel zunehmend Bedeutung habe. Besonders der Mountainbike-Betrieb habe sich zu einem wichtigen zweiten Standbein entwickelt und locke viele Besucher in die Region.

Sollte jedoch kein Käufer aus der Region gefunden werden, könnten laut Krammer auch andere Interessenten zum Zug kommen – mit dem Risiko, dass die Liftanlagen abgebaut und an einem anderen Standort wiederverwendet werden, wie es bereits bei der nahegelegenen Forsteralm in Oberösterreich geschehen ist.