Krankheiten vorgetäuscht um Spenden zu kassieren

Die niederösterreichische Polizei konnte einer 30-jährigen Betrügerin aus Wien-Donaustadt das Handwerk legen.

Wien/NÖ. Die 30-Jährige soll sich über mehrere Jahre hinweg mit diversen Betrügereien um rund 20.000 Euro bereichert haben. Laut Polizei dürfte die Frau unter Vortäuschung schwerer Krankheiten via Internet Spenden gesammelt sowie ohne zu bezahlen Waren in Onlineshops bestellt und diverse Dienstleistungen in Anspruch genommen haben.

Die Betrugshandlungen der Frau aus Wien-Donaustadt liefen von Jänner 2018 bis September 2024. Die Ermittlungen starteten, nachdem eines der Opfer - eine 75-Jährige aus dem Bezirk Mödling - Anzeige erstattet hatte. Am vergangenen Donnerstag wurde die Beschuldigte festgenommen. Bei den bisherigen Einvernahmen verweigerte die Wienerin die Aussage. Sie wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.