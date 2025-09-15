Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Frau festgenommen (SYMBOLFOTO)
© GettyImages filo

Betrügerin gefasst

Krankheiten vorgetäuscht um Spenden zu kassieren

15.09.25, 13:37
Teilen

Die niederösterreichische Polizei konnte einer 30-jährigen Betrügerin aus Wien-Donaustadt das Handwerk legen. 

Wien/NÖ. Die 30-Jährige soll sich über mehrere Jahre hinweg mit diversen Betrügereien um rund 20.000 Euro bereichert haben. Laut Polizei dürfte die Frau unter Vortäuschung schwerer Krankheiten via Internet Spenden gesammelt sowie ohne zu bezahlen Waren in Onlineshops bestellt und diverse Dienstleistungen in Anspruch genommen haben.

Die Betrugshandlungen der Frau aus Wien-Donaustadt liefen von Jänner 2018 bis September 2024. Die Ermittlungen starteten, nachdem eines der Opfer - eine 75-Jährige aus dem Bezirk Mödling - Anzeige erstattet hatte. Am vergangenen Donnerstag wurde die Beschuldigte festgenommen. Bei den bisherigen Einvernahmen verweigerte die Wienerin die Aussage. Sie wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden