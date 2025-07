Kroatin gerät auf Gegenfahrbahn: Tirolerin tot, vier Österreicher schwer verletzt

Bei dem schweren Unfall auf der Halbinsel Peljesac starben zwei Menschen, vier weitere wurden verletzt.

Eigentlich wollten die fünf Tiroler die wunderschöne Gegend auf der Halbinsel Peljesac genießen. Doch der Urlaub im Süden Kroatiens wurde zum Horror-Trip. Auf der Hauptstraße zwischen den Orten Prapatno und Ponikve geriet am Freitagnachmittag der Kleinwagen einer Kroatin (74) aus Krvavec mit Kennzeichen aus Dubrovnik aus noch unerklärlichen Gründen auf die Gegenfahrbahn der B8.

Dort waren um 13.50 Uhr laut der Zeitung Dubrovački Dnevnik die fünf Österreicher gerade mit einem Auto, es dürfte sich um einen Mietwagen mit Daruvar-Nummernschild handeln, unterwegs. Die Gruppe hatte keine Chance mehr auszuweichen: Die 26-Jährige aus St. Anton am Arlberg starb auf dem Weg ins Spital, die vier weiteren Insassen wurden zum Teil schwer verletzt und mussten unter anderem mit einem Rettungshubschrauber in die umliegenden Spitäler geflogen werden.

Die 74-jährige Kroatin starb noch vor Ort. Warum die Lenkerin auf die Gegenfahrbahn geraten war, wird noch ermittelt.

Unfälle in der Hauptreisezeit

Gemäß dem österreichischen Magazin unter anderem für Astro-Kroaten "Kosmo" soll vor allem in der Hauptreisezeit das Risiko durch den starken Verkehr steigen. Die tödlichen Unfälle in Kroatien würden über dem EU-Durchschnitt liegen. Überhöhte Geschwindigkeit, Übermüdung und Alkohol am Steuer wären die häufigsten Unfallursachen. In abgelegenen Regionen wie der Halbinsel Pelješac würde auch die Rettungskette deutlich länger dauern.