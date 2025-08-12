Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Reichsbrücke Wien Donau
© Wikipedia

Vermisster Schwimmer

Leiche trieb bei Reichsbrücke in der Donau

12.08.25, 12:04
Teilen

Beamte der Wasserpolizei konnten den Toten mit Unterstützung von Tauchern der Berufsfeuerwehr aus der Donau bergen. 

Wien. Montag am späten Nachmittag wurde ein im Bereich der Donauinsel und der Reichsbrücke im Donaustrom treibender Leichnam gemeldet. 

Im Zuge der weiteren Amtshandlung stellte sich heraus, dass es sich um einen seit vergangenen Donnerstag als abgängig gemeldeten Schwimmer handelte. Mehrstündige Suchmaßnahmen zu Land, Wasser und Luft blieben damals ohne Erfolg. 

Bei der polizeilichen Kommissionierung des Verstorbenen wurden keine Anzeichen auf Fremdverschulden festgestellt. Bei dem Toten handelt es sich um einen 48-jährigen Wiener, der im Zeitpunkt des Badeunfalls laut Zeugen alkoholisiert gewesen sein soll.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden