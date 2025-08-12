Leiche trieb bei Reichsbrücke in der Donau

Beamte der Wasserpolizei konnten den Toten mit Unterstützung von Tauchern der Berufsfeuerwehr aus der Donau bergen.

Wien. Montag am späten Nachmittag wurde ein im Bereich der Donauinsel und der Reichsbrücke im Donaustrom treibender Leichnam gemeldet.

Im Zuge der weiteren Amtshandlung stellte sich heraus, dass es sich um einen seit vergangenen Donnerstag als abgängig gemeldeten Schwimmer handelte. Mehrstündige Suchmaßnahmen zu Land, Wasser und Luft blieben damals ohne Erfolg.

Bei der polizeilichen Kommissionierung des Verstorbenen wurden keine Anzeichen auf Fremdverschulden festgestellt. Bei dem Toten handelt es sich um einen 48-jährigen Wiener, der im Zeitpunkt des Badeunfalls laut Zeugen alkoholisiert gewesen sein soll.