  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
© Aaron Brüstle

Demo in Wien

Lobautunnel-Gegner schieben Baum durch die Stadt

26.09.25, 11:26
Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) will den Lobautunnel bauen lassen. Aktivisten protestieren schon am Folgetag dagegen.

Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) sagte am Donnerstag an: Er will den Lobautunnel bauen lassen, die Asfinag baut schon 2026 erste Straßen, die sich dem geplanten Tunnel nähern. 

Aktivisten protestieren schon am Folgetag dagegen. Sie besetzen die Einfahrt vor dem Verkehrsministerium. Ab 11 Uhr gehen sie dann Richtung Museumsquartier, zu einer Friday for Futures-Demo.

Baum bei Demo

Lobautunnel-Gegner schieben Baum an der Secession vorbei hinaus zur Mariahilfer Straße.

© Aaron Brüstle

Gegenüber oe24 sagen die Aktivisten: "Notfalls besetzen wir wieder die Lobau. Wenn Gerichte und Gutachten den Tunnelbau nicht verhindern, dann machen wir es."

