Mann drang in Wohnung von Ex ein - und wurde verprügelt

Zu einer Aussprache mit seiner Ex drängte sich ein 47-jähriger Rumäne auf - nachdem er davor als falscher Zusteller angeläutet hatte. Dabei zückte er ein Stanleymesser - der neue Freund seiner Verflossenen war mit seiner Faust allerdings schneller.

Wien. Passiert ist der Fall von Gewalt in der Privatsphäre in der Nacht auf Sonntag gegen 1.30 Uhr in Penzing: Da war mitten in der Nacht der Ex-Freund einer Rumänin aufgetaucht, die dort mit ihrem neuen Lebensgefährten (45) und dessen 20-jährigem Sohn lebt. Obwohl es schon sehr spät war, gelang es dem Ex als angeblicher Paketbote, der so spät noch eine Lieferung brachte, in der Wohnung einzudringen.

Als der Mann ein Cuttermesser zückte, kam es zu einem handfesten Rauferei zwischen dem Tatverdächtigen, dem Lebensgefährten des Opfers und dessen Sohn. Dabei bekam der 47-Jährige ordentlich eingeschenkt und musste mit schweren Gesichtsverletzungen flüchten. Die beiden anderen Beteiligten erlitten leichte Schnitte, die Frau kam ohne Blessuren davon.

In weiterer Folge wurde der grün und blau geprügelte Stanleymesser-Mann in einem Krankenhaus angetroffen, gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Bei der Vernehmung zeigte sich der 47-Jährige zu den Tathandlungen nicht geständig. Weitere Ermittlungen dauern an.