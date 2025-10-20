Mann mit Joker-Narbe überfiel zweimal dasselbe Puff

Zweimal dasselbe Hinterhof-Bordell in Floridsdorf überfiel ein bislang unbekannter Räuber, dessen Lichtbild von einer Überwachungskamera leider nicht viel hergibt - allerdings hat er eine Narbe im Gesicht, die ihn unverkennbar macht.

Wien. Der Gesuchte mit dem Sportblouson und der Kurzhaarfrisur (mehr ist auf dem Fahndungsfoto beim besten Willen nicht zu erkennen) steht im Verdacht, Mitte September in zwei Fällen einen versuchten Raub begangen zu haben.

Am Abend des 12.09.2025 überwältigte der Täter - der eine auffällige Narbe vom Ohr über die Wange zum Mund im Gesicht hat und ihn wie den Joker bei Batman aussehen lässt - in einem Rotlichtlokal in Floridsdorf eine der dort tätigen Frauen, würgte die Prostituierte und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Das 46-jährige Opfer wehrte sich jedoch so heftig, sodass der Angreifer von ihr abließ und ohne Beute die Flucht ergriff.

Nur drei Tage später betrat der Täter das Etablissement erneut. Wieder bedrohte, würgte und schlug er diesmal eine 48-Jährige und forderte abermals Bargeld. Dieses Mal eilte jedoch eine Kollegin zur Hilfe. Gemeinsam gelang es den beiden Frauen, den Mann in die Flucht zu schlagen.

Der Tatverdächtige kann zusammengefasst noch einmal folgendermaßen beschrieben werden:

männlich

30-35 Jahre alt

ca. 185 cm groß

kurze dunkle Haare

markante Narbe, die über die gesamte linke Gesichtshälfte verläuft

Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01-31310-67800 erbeten.