Mann rammt Freund Samstagabend nach Streit in Wien Messer ins Bein

Blutige Attacke auf Freund.

Wien. Zwischen zwei Freunden ist es am Samstagabend in der Geiselbergstraße in Favoriten zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Plötzlich zog einer der beiden Männer, ein 37-Jähriger ein Messer, stach auf den 29-Jährigen ein und flüchtete. Das Opfer erlitt eine Stichverletzung im Bereich des Unterschenkels.

Eine Fahndung nach dem 37-jährigen Tatverdächtigen verlief bisher negativ. Die Ermittlungen sind am Laufen.