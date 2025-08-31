Alles zu oe24VIP
Verfolgungsjagd von Polizei
In Favoriten

Mann rammt Freund Samstagabend nach Streit in Wien Messer ins Bein

31.08.25, 11:30
Blutige Attacke auf Freund. 

Wien. Zwischen zwei Freunden ist es am Samstagabend in der Geiselbergstraße in Favoriten zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Plötzlich zog einer der beiden Männer, ein 37-Jähriger ein Messer, stach auf den 29-Jährigen ein und flüchtete. Das Opfer erlitt eine Stichverletzung im Bereich des Unterschenkels.

Eine Fahndung nach dem 37-jährigen Tatverdächtigen verlief bisher negativ. Die Ermittlungen sind am Laufen.

