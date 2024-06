Mann schleudert Salatschüssel auf Frau - Betretungsverbot

Über einen skurrilen von häuslicher Gewalt in Favoriten berichtet die Polizei in Wien - hier kam es zwischen einem Paar zu einem Salatschüssel-Eklat samt Morddrohung. Und alles nur wegen dem Auto.

Wien. Den ganzen Tag war die Lebensgefährtin (48) mit der Familienkutsche unterwegs gewesen, am Nachmittag hätte der 59-jährige Mann, ein Serbe, es gebraucht, um seinerseits Sachen bzw. Fahrten damit zu erledigen. Dann die Enttäuschung und damit der Beginn der vehementen Auseinandersetzung: Die Frau, ebenfalls aus Ex-Jugoslawien stammt, kam allerdings ohne Auto nach Hause - weil sie den Pkw ihrem erwachsenen Sohn geborgt hatte, was ihr Lebensgefährte so überhaupt nicht goutierte.

Der Streit zwischen den beiden steigerte sich immer mehr, bis der Man die Nerven verlor, mit Mord drohte und eine große Salat-Glasschüssel auf die Frau schleuderte. Jetzt alarmierte die Kroatin die Polizei - Beamte der Inspektion Am Hauptbahnhof nahmen den 59-Jährigen um 16.15 Uhr vorläufig fest und sprachen gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot aus.

Der 59-Jährige zeigte sich zu den Vorwürfen nicht geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.