Massenkeilerei im Morgengrauen endete mit Messerattacke

Ein 28-jähriger Kosovare landete im Krankenhaus, ein 24-Jähriger ist in Haft, mindestens sechs weitere Beteiligte waren bei der Massenschlägerei mit blutigem Ende beteiligt.

OÖ. Die Sonne war vergangenen Samstagmorgen kaum noch aufgegangen, da kam es um 6.20 Uhr mitten in der Linzer City zu einer Messerattacke, bei der ein 28-Jähriger verletzt wurde. Zwischen Volksgarten und Schillerpark in der Rainerstraße musste ein Frühaufsteher zu seinem Entsetzen beobachten, wie acht Personen - mutmaßlich allesamt junge Männer - wie wild aufeinander einschlugen. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Beim Eintreffen der Streife liefen die Beteiligten in verschiedene Richtungen davon, einen von ihnen stoppten Polizisten: Es war der Kosovare, der - wie sich herausstellte - erheblich verletzt und blutverschmiert war. Wenig später wurde ein 24-jähriger verdächtiger Linzer festgenommen.

Ermittlungen ergaben, dass der jüngere Mann mit gezücktem Messer auf den Kontrahenten losgegangen sein dürfte. Der konnte wohl den Angriff abwehren und das Messer an sich nehmen. Dabei erlitt er eine Schnittwunde am Daumen, von der Rauferei trug er schwere Verletzungen davon. Zudem stand er unter Drogen und war laut Polizei betrunken. Überhaupt dürften alle, die davor bei der Massenkeilerei beteiligt waren, der Drogenszene angehören.

Der 24-Jährige kam in die Justizanstalt Linz. Zudem wurde noch ein 22-Jähriger aus Goldwörth festgenommen, er soll auf den 28-Jährigen eingeschlagen haben. Weitere Verdächtige wurden mittlerweile ausgeforscht.