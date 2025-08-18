Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
messerattacke Reumannplatz
© Leserreporter/L. Schwarz

Breaking News

Messer-Stecherei am helllichten Tag am Reumannplatz: Großeinsatz

18.08.25, 14:21
Teilen

Der Einsatz läuft aktuell noch. 

Schon wieder kam es am berühmt-berüchtigten Reumannplatz nahe Viktor-Adler-Markt in Favoriten zu einer heftigen Messer-Attacke. Laut Polizei soll es zumindest einen Verletzten geben. Der Einsatz in der Waffen-Verbotszone läuft derzeit noch. 

Ein Augenzeuge gegenüber oe24: "Ich sah einen Mann auf der Bank liegen", erzählt der 32-Jährige. "Er dürfte eine Verletzung an der Hand haben und wurde dann vom Rettungswagen weggebracht." Die Polizei hätte schließlich alles rund um den Tatort abgesperrt. 

Weitere Informationen folgen.....

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden