Messer-Stecherei am helllichten Tag am Reumannplatz: Großeinsatz

Der Einsatz läuft aktuell noch.

Schon wieder kam es am berühmt-berüchtigten Reumannplatz nahe Viktor-Adler-Markt in Favoriten zu einer heftigen Messer-Attacke. Laut Polizei soll es zumindest einen Verletzten geben. Der Einsatz in der Waffen-Verbotszone läuft derzeit noch.

Ein Augenzeuge gegenüber oe24: "Ich sah einen Mann auf der Bank liegen", erzählt der 32-Jährige. "Er dürfte eine Verletzung an der Hand haben und wurde dann vom Rettungswagen weggebracht." Die Polizei hätte schließlich alles rund um den Tatort abgesperrt.

Weitere Informationen folgen.....