Mit 3,8 Promille Unfall gebaut: Pole (39) konnte kaum noch stehen

In den Auffahrunfall waren drei Autos involviert.

Mit 3,8 Promille Alkohol intus hat ein 39-Jähriger am späten Mittwochvormittag in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus einen Verkehrsunfall verursacht und ist danach geflüchtet. Laut Polizeisprecherin Julia Schick krachte der schwer Betrunkene kurz nach 11.30 Uhr in der Felberstraße mit seinem Wagen auf einen Pkw, der vor ihm an einer roten Ampel stehengeblieben war. Er schob das Auto auf ein Taxi, das davor stand.

Dann flüchtete der polnische Staatsbürger in seinem Pkw, allerdings nicht ohne noch einmal mit seinem Unfallgegner zu touchieren. Zeugen merkten sich das Kennzeichen des Wagens. So fiel es den Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten leicht, den Mann an seiner Wohnadresse zu erwischen. Er war schwer alkoholisiert und konnte sich kaum auf den Beinen halten. In der Wohnung stürzte er und verletzte sich, sodass er in ein Spital gebracht wurde.

Ein Test mit einem Alkomaten war wegen der schweren Beeinträchtigung nicht möglich. So mussten die 3,8 Promille über einen Bluttest ermittelt werden. Der 39-Jährige wurde mehrfach angezeigt. Einer der anderen Lenker wurde bei dem Unfall leicht verletzt.