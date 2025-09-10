Mondsee-Hammer: Eigentümerin lässt Land abblitzen

Kein Verkauf: Der Mondsee bleibt weiterhin "im Familienbesitz".

Die Nachricht aus dem Salzkammergut schlug mitten im Sommer hohe Wellen. Die Eigentümerin des Mondsees - ja, der Grund des Sees ist in Privatbesitz - kündigte alle Pachtverträge. In dem Schreiben, das an alle Pächterinnen und Pächter erging, erklärte Eigentümerin Anna Mathyl, sie nehme ihr "gesetzliches Sonderkündigungsrecht" wahr. Davon betroffen waren nicht nur alle privaten Eigentümer, sondern auch die Gemeinde Mondsee und das Bundesland Oberösterreich.

Kein Verkauf

In den letzten Wochen folgten Gespräche mit den Pächtern und auch mit dem Land Oberösterreich. Dabei stand ein Kauf des Sees durch das Land im Raum, die Eigentümerin ließ die öffentliche Hand nun aber abblitzen. Das berichten die Oberösterreichischen Nachrichten.

„Ein Verkauf des Mondsees ist nach wie vor nicht geplant“, teilt Eigentümerin Anna Mathyl mit. Der See bleibt damit weiter im Familienbesitz. Mathyl kündigt aber weitere Gespräche an: „Mein Ziel ist es, bestehende Verhältnisse zu wirtschaftlich nachvollziehbaren und fairen Konditionen aufrechtzuerhalten.“ Die Pachtzinsen für Stege, Hütten und Bojen sollen aber deutlich steigen.