Moped crashte in L 17-Auto: 16-Jähriger tot

Am Samstagabend gegen 18 Uhr kam es in Edelschrott im Bezirk Voitsberg zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein 16-jähriger Moped-Lenker crashte in den SUV einer L17-Fahrerin. Wie nun bekannt wurde, starb der Bursche im Spital.

Stmk. Laut Polizeibericht war der 16-jährige Lenker auf seinem Trial-Moped gerade dabei, auf einer unübersichtlichen Kreuzung in der einbrechenden Dunkelheit auf die B70 einzufahren, als er mit einer von links kommenden Pkw-Lenkerin kollidierte.

Die junge Frau am Steuer eines Audi Q3 dürfte den Teenager aufgrund des Gegenverkehrs nicht gesehen haben. Beim Frontalzusammenstoß wurde der 16-Jährige über das Fahrzeug geschleudert und landete daraufhin meterweit entfernt am Straßenrand. Der Mopedfahrer erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen.

Das Auto der Unfalllenkerin wurde schwer beschädigt und abtransportiert. © FF Edelschrott

Gemeinsam mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 12, dem Noteinsatzfahrzeug und einem Rettungswagen des Roten Kreuzes Voitsberg sowie First Respondern des Roten Kreuzes kämpften die Einsatzkräfte verzweifelt um das Leben des Jugendlichen. Demnach konnte er noch vor Ort wiederbelebt werden. Anschließend wurde er in das Kinderzentrum des Universitätsklinikums Graz geflogen.

Wie die Landespolizeidirektion aus traurigem Anlass nun bekannt gibt, ist der 16-jährige Mopedlenker am Sonntag im LKH Graz verstorben.