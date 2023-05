Motorradunfall auf Sardinien: Österreicher schwer verletzt

Richter setzten im Mordversuchsprozess in Ried Urteil aus Im Mordversuchsprozess am Landesgericht Ried gegen eine 32-Jährige, die im August 2022 ihren Mann mit Antidepressiva sediert und ihn dann am Hals geschnitten haben soll, haben die Berufsrichter den Urteilsspruch ausgesetzt.