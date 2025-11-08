Alles zu oe24VIP
Neufelder See
© https://www.neufelder-see.at/

Traurige Gewissheit

Nach großer Suchaktion: Leiche von Taucher aus See geborgen

08.11.25, 17:17
Teilen

Ein Taucher ist am Samstagnachmittag tot aus dem Neufelder See (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) geborgen worden.  

Der Mann war kurz nach Mittag als vermisst gemeldet worden. Parallel zu den Feuerwehren Neufeld und Hornstein machten sich der burgenländische Feuerwehr-Tauchdienst und die Wasserrettung auf die Suche nach ihm. Aus Wien wurden zwei Feuerwehrtaucher mittels Notarzthubschrauber eingeflogen, berichtete die Feuerwehr.

Insgesamt 80 Einsatzkräfte waren an der Aktion beteiligt. Zwei Boote, eines davon mit Sonargerät, durchsuchten den Neufelder See. Rund eineinhalb Stunden nach der Alarmierung wurde der vermisste Taucher im Wasser lokalisiert und geborgen. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch an der Unglücksstelle.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

