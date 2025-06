Nach Nestzählung: Rust hat 70 Jungstörche

Nach dem Rekordjahr 2024 herrschen heuer wieder durchschnittliche Bedingungen.

In Rust im Burgenland werden diesen Sommer 70 Jungstörche von 26 Brutpaaren großgezogen. Alle Nester wurden gezählt, sogar im Baumnest, das die Vögel vergangenes Jahr selbst gebaut hatten, wurden zwei Küken gesichtet, erklärte Igor Smrtnik, Obmann des Storchenvereins Rust, gegenüber der APA. Nach dem Rekordjahr 2024, als man sich über 86 junge Störche freuen konnte, ist das heurige ein "durchschnittliches".

© Storchenverein der Freistadt Rust

Futter finden die Tiere aktuell genug vor. Das nasskalte Wetter am vorigen Sonntag konnte den Jungen auch nichts anhaben, da sie nun bereits groß genug sind. Problematisch könnte es nur für ein paar wenige Nachzügler sein, so Smrtnik: "Es ist nicht so optimal wie im Vorjahr." Extrem spät dran ist ein Storchenpaar, das erst jetzt mit dem Nestbau beginnt und Material herbeischafft, so der Vereinsobmann.