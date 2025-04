Nachtschwärmerin am Donaukanal niedergestochen!

Das Landeskriminalamt Wien ermittelt gegen noch unbekannte Täter, nachdem in der Nacht auf Sonntag eine Frau mit Stichverletzungen im Schulterbereich im Bereich der Spittelauer Lände auf der Straße herumlief.

Wien. So viel ist über die Ereignisse um 5.30 Uhr Sonntag in der Früh im Bereich zweier bekannter Nachtlokale nahe der Müllverbrennungsanlage bekannt:

Aufgefallen war die Frau (Mitte 30) weil sie komplett orientierungslos auf Donaukanalstraße (der Einfahrt von der Nordbrücke in Richtung Innenstadt) herumlief und -stolperte. Mehrere Autofahrer meldeten dies der Polizei, die samt Berufsrettung kurz darauf vor Ort anrückte. Wie sich herausstellte, hatte die Frau eine Stichverletzung im Schulterbereich - die zum Glück nicht lebensgefährlich war.

Opfer aggressiv und unkooperativ

Nach der notfallmedizinischen Versorgung wurde das Opfer in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen haben bisher ergeben, dass die Frau wohl im Bereich der Lokale an und beim nahen Treppelweg der Spittelauer Lände angegriffen worden sein soll. Wer oder warum, ist derzeit noch völlig unklar - denn das Opfer verhielt sich bei der Sachverhaltsaufnahme gegenüber den einschreitenden Beamten aggressiv und unkooperativ. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Sachdienliche Hinweise werden (auch anonym) in jeder Polizeidienststelle oder direkt beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter 01-31310 43800 entgegengenommen.