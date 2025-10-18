13-jähriges Mädchen steckte in Wäschetrockner fest

Feuerwehr musste Verkleidung mit hydraulischem Gerät öffnen nachdem sich Gesundheitszustand verschlechterte.

Eine 13-Jährige ist am Freitagabend in Mödling in einen Wäschetrockner geklettert und konnte sich nicht mehr selber aus dem Gerät befreien.

Die Freiwillige Feuerwehr Mödling rückte aus, um das Mädchen aus der misslichen Lage zu retten. Eine Befreiung ohne technische Hilfsmittel scheiterte. Weil sich der Gesundheitszustand der Jugendlichen verschlechterte, wurden Verkleidungsteile mit hydraulischem Gerät entfernt. Das Mädchen kam zur weiteren Versorgung ins Spital.

Wie lange sich die 13-Jährige schon in dem Trockner befand, war für die Retter unklar, wie die Freiwillige Feuerwehr Mödling in einer Presseaussendung mitteilte. Sowohl Feuerwehr als auch Rettungskräfte beruhigten sie, während anfangs noch händisch die Verkleidung abgeschraubt und die Stromversorgung gekappt wurde, um die Trommel freizulegen.

Das Mädchen wurde schonend auf eine spezielle Trage zum Transport verletzter Personen umgelagert und zum Rettungswagen getragen. Dieser brachte sie ins Krankenhaus.