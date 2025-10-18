Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Kind in Wäschetrockner/Waschmaschine
© Getty (Symbolbild)

In Niederösterreich

13-jähriges Mädchen steckte in Wäschetrockner fest

18.10.25, 13:02
Teilen

Feuerwehr musste Verkleidung mit hydraulischem Gerät öffnen nachdem sich Gesundheitszustand verschlechterte. 

Eine 13-Jährige ist am Freitagabend in Mödling in einen Wäschetrockner geklettert und konnte sich nicht mehr selber aus dem Gerät befreien.

Die Freiwillige Feuerwehr Mödling rückte aus, um das Mädchen aus der misslichen Lage zu retten. Eine Befreiung ohne technische Hilfsmittel scheiterte. Weil sich der Gesundheitszustand der Jugendlichen verschlechterte, wurden Verkleidungsteile mit hydraulischem Gerät entfernt. Das Mädchen kam zur weiteren Versorgung ins Spital.

Wie lange sich die 13-Jährige schon in dem Trockner befand, war für die Retter unklar, wie die Freiwillige Feuerwehr Mödling in einer Presseaussendung mitteilte. Sowohl Feuerwehr als auch Rettungskräfte beruhigten sie, während anfangs noch händisch die Verkleidung abgeschraubt und die Stromversorgung gekappt wurde, um die Trommel freizulegen.

Das Mädchen wurde schonend auf eine spezielle Trage zum Transport verletzter Personen umgelagert und zum Rettungswagen getragen. Dieser brachte sie ins Krankenhaus.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden