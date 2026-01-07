150 Tanzpaare beim Dreikönigsturnier in Mödling

Mit tänzerischer Eleganz und sportlicher Höchstleistung startete das neue Jahr in Mödling: Am 3. und 4. Jänner hatten die Tanzsportvereine TSC Schwechat und ASKÖ TSK Klosterneuburg zum Dreikönigsturnier in der Europahalle Mödling eingeladen.

Bürgermeisterin Silvia Drechsler und Europa-Sport-Mittelschuldirektorin Caroline Mayerhofer konnten dabei mit den Veranstalter:innen zahlreiche Tanzsportbegeisterte aus dem In- und Ausland begrüßen.

Freude über das Event

Beide Tage standen ganz im Zeichen von Rhythmus, Leidenschaft und Bewegung, die sportlichen Tanzpaar konnten hautnah erlebt werden! Rund 150 Tanzpaare sind an den Start gegangen. „Wir freuen uns sehr, dass diese großartige Tanzveranstaltung schon zum zweiten Mal in der Europahalle stattfinden kann. Ich wünsche allen Teilnehmer:innen tolle und verletzungsfreie Tage", freute sich Mödlings Bürgermeisterin über das Event in der Stadt.