2."Losradeln" am Wochenende im Burgenland

Trotz unsteten Wetters startete Samstag in Podersdorf am See die neue Radsaison im Burgenland.

Während die geplanten Veranstaltungen in Lockenhaus am Geschriebenstein und entlang des Bahntrassen-Radwegs von Bad Tatzmannsdorf nach Rechnitz wegen des Wetters verschoben werden mussten, bot Podersdorf den Besucher:innen einen actiongeladenen und abwechslungsreichen Auftakt.

© Burgenland Tourismus ×

Die Fortsetzung folgt kommenden Samstag, 22. März, mit spannenden Events an den beiden anderen Locations: Am Geschriebenstein können Radler:innen die Burgenland-Trails mit über 40 km Singletrails erleben. Die Eröffnung des neuen Skillparks beim Burgsee wird mit spektakulären Shows und geführten Touren gefeiert. Auf dem Bahntrassen-Radweg gibt es eine geführte Tour von Bad Tatzmannsdorf nach Rechnitz. Mehrere Zwischenstationen und eine Labestation bieten den perfekten Rahmen, um die landschaftliche Vielfalt des Südburgenlands zu genießen.

In den nächsten Wochen weitere Highlights

Am 5. und 6. April 2025 haben Teilnehmer:innen im Nordburgenland beim „Losradeln in acht Genussorten“ die Möglichkeit, auf einem ca. 46 km langen Rundweg zu radeln und regionale Spezialitäten zu genießen. Am 5. April startet auch das „Losradeln mit Rad & Draisine“ in Lackenbach. Außerdem gibt es am 11. April das „Losradeln 4 Business“ in Weiden am See – ein Event, dasUnternehmen zur Förderung der Mitarbeitergesundheit und -motivation einlädt.