Ein Ozean aus Farben, Formen und Fantasie erfüllt diesen Sommer die Wiener Luft. Mit der Österreich-Premiere der Ausstellung "Luftballonwelten"“ startet am 27. Juni eine Ausstellung, die Familien und Neugierige gleichermaßen begeistert.

In der neuen Stage 3 in der Lilienthalgasse 6 entsteht eine Welt aus über 500.000 natürlichen Luftballons. Direkt beim Hauptbahnhof gelegen, betreten Besucherinnen und Besucher auf 3.000 Quadratmetern eine Erlebniswelt, die ihresgleichen sucht. Mehr als 100 Künstlerinnen und Künstler aus vier Kontinenten haben Tiere, Natur und berühmte Bauwerke in überlebensgroßen Skulpturen zum Leben erweckt. Die Ballonkunst erreicht dabei Höhen von bis zu acht Metern. Jedes Detail wurde mit handwerklicher Präzision gefertigt.

Die Besucher erwartet eine gigantische, interaktive Fantasiewelt die aus aus über 500.000 bunten Ballons erschaffen wird. © Hadran GmbH ×

"In unserer ‘Balloon Sculpture Art Experience’, die zu 95 Prozent aus Luft besteht, wird es möglich, die ganze weite Welt an einem Tag in der eigenen Fantasie zu bereisen", beschreibt Art Director Guido Verhoef, einer der international renommiertesten Balloon-Artists, das Projekt.

Eine Reise für alle Sinne

Ausgestattet mit einem eigenen Reisepass tauchen kleine und große Gäste in liebevoll gestaltete Erlebnisräume ein. Jede Station regt zum Mitmachen, Staunen und Lernen an. Die Ausstellung verbindet spielerisches Entdecken mit Nachhaltigkeit und kreativer Bildung. Alle Ballons sind vollständig kompostierbar. Die Motive wurden exklusiv für Österreich entwickelt. "Eine unglaubliche und interessante Erfahrung, in der Abenteuer, Spaß und Luftballonkunst mit bildenden Aspekten wie Natur, Kultur und Kreativität zusammenspielen", erklärt Verhoef.

Wien darf sich auf einen Sommer freuen, der die Fantasie zum Schweben bringt.