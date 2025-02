6,6 Mio. Euro: Polizei zeigt Mega-Schatz von Fake-Schamanin

In der Wohnung der geflüchteten Wahrsagerin und Schamanin Amela, die eine Frau um ein Vermögen betrogen haben soll, tauchte nun ein Goldschatz auf. Ihr Sohn wurde festgenommen.

Noch immer fehlt von der selbsternannten Schamanin Mariana M. alias "Amela" jede Spur. Die 44-Jährige wird mittlerweile sogar per europäischem Haftbefehl gesucht. Ihr Sohn (29) ist in Haft.

Die Ermittler zeigten nun im Zuge einer Pressekonferenz den Mega-Schatz der Betrügerin, die nach wie vor auf der Flucht ist. Die Polizei stellte 6,6 Mio. Euro Bargeld, Gold, Schmuck und Schusswaffen aus einem Tresor sicher.

Opfer werden auch im Ausland, u.a. in Deutschland und in der Schweiz, vermutet. Die Sicherstellung des Millionenbetrags an Geld, Gold und Schmuck in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) war nach einer von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angeordneten Hausdurchsuchung erfolgt, teilte die Polizei am Montag in einer Pressekonferenz in St. Pölten mit. Beamte des LKA (Ermittlungsbereich Betrug) und der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität waren mit dem EKO Cobra ausgerückt. Ein Tresor musste geöffnet werden. In dem Geldschrank fanden sich laut LKA-Chef Stefan Pfandler 4,1 Millionen Euro und 2,1 Millionen Schweizer Franken (2,23 Mio. Euro), zudem 5.100 US-Dollar sowie 500 Deutsche Mark.

Sachverständiger bewertet Schmuck

Hinsichtlich der Bewertung des in dem Safe ebenfalls sichergestellten Schmucks wurde von der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger bestellt. Der Gutachter soll die Echtheit und den Preis der Preziosen bestimmen.

Mitte Jänner war bekanntgeworden, dass Mariana M. alias "Amela", österreichische Staatsbürgerin serbischer Herkunft, eine Frau mit vorgetäuschten wahrsagerischen Kräften betrogen habe. Sie soll dabei mehr als 730.000 Euro ergaunert haben. Geldübergaben waren in Wien und Baden erfolgt. Die Ermittlungen nahmen daraufhin ihren Lauf.