Westbahnstrecke wird wieder gesperrt

Neuer ÖBB-Cityjet Doppelstock in St. Pölten präsentiert Der Verkehrsverbund Ostregion (VOR) und die Länder Wien, Niederösterreich und Burgenland erweitern gemeinsam mit der ÖBB die Nah- und Regionalverkehrsflotte um 109 moderne Cityjet-Doppelstockzüge. Am Mittwoch wurden die neuen Züge in St. Pölten feierlich präsentiert.