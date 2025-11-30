Aktion scharf: Schwerer Schlag gegen Schrott-Mafia

In Niederösterreich ist eine illegale Sammlung von Altfahrzeugen beseitigt worden.

Entsorgt wurden bei einer Schwerpunktaktion in Neunkirchen rund 200 Schrott-Kfz, die auf ungeeignetem Untergrund gelagert und teilweise übereinandergestapelt worden waren. "Wir schauen hier ganz bewusst nicht weg, sondern halten unsere Heimat sauber", betonte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP).

Verfolgt worden sei ein "eklatanter Fall" im Gemeindegebiet Neunkirchen. "Zunächst wurden 37 Altfahrzeuge, die als gefährlicher Abfall einzustufen waren, behördlich beschlagnahmt und ordnungsgemäß entsorgt", hieß es in einem schriftlichen Statement. Die verantwortliche Person sei in der Folge der behördlichen Aufforderung nachgekommen und habe Abtransport und Entsorgung der restlichen Kfz auf eigene Kosten organisiert. Rund 200 Fahrzeuge wurden von einem teils ölverunreinigten Areal entfernt und gesichert entsorgt.

Koordinierte Aktion an fünf Einsatztagen

Notwendig waren fünf Einsatztage. Die Aktion stand unter der Leitung der Abteilung Umwelt- und Anlagenrecht des Amtes der NÖ Landesregierung und wurde insbesondere von der dort eingerichteten Technischen Abfallaufsicht als Soforteingriffsteam getragen. Unterstützung kam von Amtssachverständigen des Landes Niederösterreich für das Kraftfahrwesen, der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen sowie der Polizeiinspektion Neunkirchen. Beim Abtransport wurden Containerfahrzeuge mit Ladekränen eingesetzt.

© APA/Land NÖ

"Mit dieser koordinierten Schwerpunktaktion ist es gelungen, eine erhebliche Gefährdung für Umwelt und Nachbarschaft zu beseitigen", betonte Pernkopf. Aufgrund verschmutzten Untergrunds soll auf dem betroffenen Areal eine Prüfung im Hinblick auf den Gewässerschutz folgen. Weitere behördliche Schritte, um den Standort dauerhaft abzusichern, wurden in Aussicht gestellt.

"Wir werden auch in Zukunft derartige Schwerpunktaktionen gegen illegale Schrott-Tandler im ganzen Bundesland durchführen", kündigt Pernkopf an. "Damit senden wir ein klares Signal: Wer unsere Umwelt mit illegalen Schrott- und Abfalllagern gefährdet, muss mit konsequenten Kontrollen, Beschlagnahmen und hohen Entsorgungskosten rechnen."