Alpenland-Wohnhausanlage: Wohnen mit Perspektive in Wiener Neustadt

In Wiener Neustadt wurden 107 Wohnungen der neuen Alpenland-Wohnhausanlage in der Pottendorfer Straße 216 an ihre zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnerübergeben.

Feierliche Schlüsselübergabe: Alfred Janecek (Alpenland Aufsichtsrat), Theresa Reiter (Alpenland gf. Vorstandsmitglied, Mieterin einer Wohnung in der Anlage, Bürgermeister Klaus Schneeberger, Jürgen Putz (Alpenland Obfrau-Stellvertreter) © Josef Helfert Modernes Wohnen mit Weitblick: Die neue Alpenland-Wohnhausanlage in Wiener Neustadt überzeugt mit zeitgemäßer Architektur, großzügigen Freiflächen und barrierefreiem Wohnkomfort in ruhiger Stadtrandlage von Wiener Neustadt.

Bürgermeister Klaus Schneeberger überreichte gemeinsam mit Jürgen Putz, Obfrau-Stellvertreter von Alpenland, und Theresa Reiter, geschäftsführendes Vorstandsmitglied, die Schlüssel an die ersten Bewohner. 62 Wohnungen sind vergeben – der Bezug der restlichen Einheiten ist ab sofort möglich. © Josef Helfert Flexibles wohnen für Familien und SinglesMit Perspektive. „Miete mit Kaufoption bietet Familien und Einzelpersonen ein Zuhause mit Perspektive – und das in einer Stadt, die Innovation, Bildung und Lebensqualität vereint“, betonte Jürgen Putz bei der Eröffnung. Die Wohnhausanlage besteht aus sieben Stiegen mit 2– bis 4-Zimmer-Wohnungen zwischen 62 und 117 m². Jede Einheit bietet einen Balkon, eine Terrasse oder einen Eigengarten, sowie mindestens einen Tiefgaragenplatz und einen Einlagerungsraum. Die barrierefreie Erschließung sowie großzügige Spielplätze und Gemeinschaftsflächen sorgen für Komfort und ein gutes Miteinander.Info: Nicole Weyrer, Tel. 02742/204–249, E-Mail: verkauf@alpenland.ag