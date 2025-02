Am Vormittag: 20-Jähriger baute besoffen Unfall

Seinen Führerschein war der junge Lenker auf der Stelle los.

Ein Alkolenker ist am Sonntag bei einem Unfall in Oberhöflein in Höflein an der Hohen Wand (Bezirk Neunkirchen) verletzt worden.

Der 20-Jährige aus dem Bezirk Wiener Neustadt war laut Polizeiaussendung kurz vor 9.00 Uhr aus vorerst unbekannter Ursache mit seinem Auto in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten.

Er touchierte einen Pkw und dann einen Gartenzaun, der Wagen stürzte um. Der Mann wurde ins Spital Wiener Neustadt gebracht, seinen Führerschein ist er los.