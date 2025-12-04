Attersee steuert wieder Kunstwerk zum Skiweltcup am Semmering bei

Die Vorbereitungen für den AUDI FIS Damen Skiweltcup am Semmering Ende Dezember laufen bereits auf Hochtouren. Auch Maler Christian Ludwig Attersee war wieder künstlerisch aktiv und hat sich für die Jubiläumsskirennen ein besonderes Motiv überlegt.

Heuer werden 30 Jahre Skiweltcup am Semmering gefeiert. Und der berühmte Maler Christian Ludwig Attersee steuert wieder ein großartiges Werk bei: Das Kunstwerk "Almsport – Skisport“ ist sehr farbenfroh und zeigt eine Symbiose des Skisports mit der umgebenden Natur. Im Beisein von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), Sportlandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ), Semmerings Bürgermeister Hermann Doppelreiter (ÖVP) und Weltcup-OK-Chef Franz Steiner wurde das Bild durch den Künstler persönlich übergeben.

© Büro LH-Frau

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betonte: "Die Vorfreude auf den Skiweltcup am Semmering ist riesig. Und zu einem gelungenen Weltcup am Zauberberg gehört auch ein Motiv von Christian Ludwig Attersee dazu. Wir sind stolz, dass er das 30-jährige Jubiläum mit einem einzigartigen Kunstwerk begleitet und damit die Begeisterung und die Liebe zu unseren Naturräumen, dem Wintersport und unserer Heimat auf so eindrucksvolle Weise sichtbar macht.“

Seit 1998 spendet Attersee ein Bildmotiv für Skiweltcup

Sportlandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) ergänzt: "Der Weltcup am Semmering ist weit mehr als ein Rennen – er ist ein Aushängeschild unserer Region und eine Spitzen-Veranstaltung, bei der sportliche Höchstleistung, Leidenschaft und Gemeinschaft spürbar werden. Die bereits zur Tradition gewordene Bildspende von Christian Ludwig Attersee unterstreicht heuer besonders deutlich, wie stark unser Winter-Nationalsport mit unserer schönen Heimat verbunden ist.“

Seit 1998 entwirft Attersee für den Skiweltcup am Semmering ein exklusives Bildmotiv und stellt dieses auch als persönliche Spende für die Veranstaltung und den Ort zur Verfügung. "Im Namen des Wintersportvereins Semmering danke ich Christian Ludwig Attersee für die jahrelange Freundschaft und seine zahlreichen 'Kunstspenden‘ auf das Herzlichste! Seine Bildmotive sind längst ein Markenzeichen für den AUDI FIS Damen Skiweltcup am Semmering und erfreuen Kunst- und Skifans auf der ganzen Welt. Zum 30-jährigen Veranstaltungsjubiläum wird das Bild heuer einen besonderen Stellenwert einnehmen“, so OK-Chef Steiner abschließend.