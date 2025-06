Bester Hochbaulehrling Niederösterreichs: Florian Haselsteiner

Sieg beim Landeslehrlingswettbewerb vor Jonas Haselreither und Jan Stelzeneder. Landesinnungsmeister Lehner gratulierte: „Unsere Lehrlinge sind ein Garant für eine erfolgreiche Zukunft“

Florian Haselsteiner (Ausbildungsbetrieb SCE Reisinger Bau GmbH, Ybbsitz, Bez. Amstetten) ist Niederösterreichs bester Hochbau-Lehrling.

Er setzte sich nach hartem Kampf beim diesjährigen Landeslehrlingswettbewerb in der BAUAkademie NÖ in Langenlois als Sieger durch. Silber holte sich Jonas Haselreither (Ausbildungsbetrieb Schweighofer Bau, St. Georgen an der Leys, Bez. Scheibbs), Bronze ging an Jan Stelzeneder (Ausbildungsbetrieb Wimberger Bau GmbH, Ybbs, Bez. Melk).

„Die hervorragenden Leistungen beim Landeslehrlingswettbewerb sind ein starkes Signal für das große Können und die ausgezeichnete Qualität, für die Niederösterreichs Bauwirtschaft steht“, betonte Günther Lehner, der Innungsmeister der Landesinnung Bau NÖ. „Unsere Lehrlinge sind ein Garant für eine erfolgreiche Zukunft. Herzliche Gratulation allen Teilnehmenden und ihren Ausbildungsbetrieben!“

Im Zuge des über zwei Tage laufenden Wettbewerbs mussten die Lehrlinge eine Vielzahl an unterschiedlichen Aufgabenstellungen erfüllen. Kriterien waren unter anderem die Erstellung eines Mauerwerks inklusive Fensteröffnung, Verputzarbeiten sowie sauberes Arbeiten