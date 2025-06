Tipps bei Reisemängeln direkt am Flughafen

Bei Ärger mit Reise, Hotel oder Gepäck gibt es Rat vor Ort. Ein Service, der allen Verreisenden im Sommer unbürokratisch zur Verfügung steht.

Die Arbeiterkammer Niederösterreich hat einen Beratungsservice direkt am Flughafen errichtet. Von Flugverspätungen bis hin zu Problemen mit Hotel oder Gepäck gibt es dabei Tipps für die Reisenden.

Damit Reisende in diesem Fall nicht allein dastehen, informieren Konsumentenschutzexperten auch heuer wieder direkt am Flughafen in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha), direkt am Terminal 1. Markus Wieser, Präsident der Arbeiterkammer NÖ: "Gerade jetzt, wo für viele jeder Euro zählt, wollen wir sicherstellen, dass Reisende im Problemfall rasch Hilfe bekommen und ihre Rechte kennen.“ Die Berater stehen von 27. Juni bis 10. August jeden Freitag, Samstag und Sonntag an einem eigenen Infoschalter Rede und Antwort. Außerdem verteilen sie Broschüren mit wichtigen Tipps zu Problemen rund um Urlaub und Flug.