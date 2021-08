Biker crasht bei Überholvorgang mit Klein-Lkw – tot

Motorradlenker nach Unfall in Niederösterreich gestorben.

Böheimkirchen. Ein Motorradfahrer hat am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten-Land) tödliche Verletzungen erlitten. Der 65-Jährige aus dem Bezirk Tulln hatte laut Polizei einen Klein-Lkw überholen wollen, der links abbog. Nach einer Kollision der beiden Kfz kam der Biker von der Straße ab und prallte vermutlich gegen eine Hecke bzw. Firmentafel, berichtete die Exekutive in einer Aussendung.

Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.