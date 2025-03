× Bühne Baden zeigt die berühmteste Liebesgeschichte der Welt

Mit einer kraftvollen, atemberaubenden Choreografie, großartigen Lichtstimmungen und viel Fingerspitzengefühl bringt Anna Vita, Ballettchefin der Bühne Baden, ab Freitag das Ballett "Romeo und Julia" auf die Bühne des Stadttheaters.

Sergei Prokofievs Ballett "Romeo und Julia" nach dem Theaterstück von William Shakespeare fesselt das Publikum vom ersten Takt an. Das reduzierte Bühnenbild und die dezenten Kostümelassen ausreichend Spielraum für die heutige Sicht auf die tausendmal erzählte, doch nach wie vor so traurig aktuelle Geschichte rund um eine erbitterte Fehde zwischen zwei Familien, die nicht nur eine ganze Stadt in Atem hält, sondern sukzessive auch Todesopfer fordert – letzten Endes auch die beiden Liebenden.

Premiere am Freitag

Shakespeare starb 1616, doch sein Beitrag zur Weltliteratur ist bis heute lebendig und immer wieder aktuell. Die Komposition Prokofievs folgt klar und getreu der Handlung des Theaterstücks und gilt als einer der Höhepunkte seines musikalischen Schaffens. Die vielfältige Instrumentierung sowie die rhythmische Komplexität der Partitur stellen immer noch Herausforderungen für Orchester und Tänzerinnen und Tänzer dar.

© Christian Husar ×

Als Julia sind Ran Takahashi sowie Patricia Brandao Moura zu erleben, als Romeo Klauss Luli und Alessandro Giovine. Ihnen zur Seite – bzw. verfeindet gegenüber – stehen Daniel Greabu als Tybalt, Roberto Calabrese als Mercutio, Karina Gieler als Rosalinde und Samir Bellido als Benvolio. Die musikalische Leitung liegt in den bewährten Händen von Michael Zehetner.Premiere ist am 21. März 2025 um 19.30 Uhr im Stadttheater.Weitere Vorstellungstermine: 27. & 29. März