Krems steht vor einem großen Wandel im Gesundheitsbereich. Die Landesregierung investiert im Rahmen des Gesundheitsplans 2040+ über zwölf Millionen Euro in einen neuen Gesundheits- und Pflegecluster.

Die Landesregierung hat den Immobilienleasingvertrag und den Entwicklungsvertrag für ein Gesundheits- und Pflegezentrum mit internationalem Schwerpunkt in Krems genehmigt. Auf über 20.000 Quadratmetern am Gelände der Kirchlich Pädagogischen Hochschule soll ein neuer Ausbildungsstandort für Gesundheits- und Sozialberufe entstehen. Rund 12,6 Millionen Euro fließen in das Vorhaben, das im Rahmen des Gesundheitsplans 2040+ eine internationale Ausbildungsstelle und ein Lehrpflegeheim mit universitärem Charakter vorsieht.

Landesrat Ludwig Schleritzko und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. © NLK/Khittl

Ausbildung mit Weitblick

Die Nähe zum Universitätsklinikum Krems ist dabei kein Zufall. Laut Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Landesrat Ludwig Schleritzko (beide ÖVP) bietet der Standort ideale Voraussetzungen, um neue Raumressourcen zu schaffen und das Klinikum zu entlasten. "Wir schaffen damit die Grundlage für ein weiteres wichtiges Projekt aus dem Gesundheitsplan 2040+, den wir Schritt für Schritt umsetzen und gemeinsam in Richtung Zukunft gehen“, erklärten beide in einer Aussendung. Krems wird damit zum Taktgeber einer neuen Pflege-Generation.