Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Caritas NÖ warnt: Armut gefährdet vor allem Frauen
© Getty Images

Zwei Drittel

Caritas NÖ warnt: Armut gefährdet vor allem Frauen

17.10.25, 12:28 | Aktualisiert: 17.10.25, 14:00
Teilen

Die Caritas der Erzdiözese St. Pölten macht auf eine schockierende Zahl aufmerksam. Zwei Drittel der Klienten, die bei der Sozialberatung in Niederösterreich Hilfe suchen, sind Frauen.

Zahlreiche Anfragen stammen von Mindestpensionistinnen oder und alleinerziehenden Frauen. Bei beiden liegt das Armutsrisiko, wenn sie alleine leben, bei rund einem Drittel.

Im Jahr 2025 hatte die Sozialberatungs- und Nothilfestelle der Caritas 12.000 Kontakte vorzuweisen und die Tendenz geht weiterhin nach oben. Rund 800.000 Euro zahlte sie in diesem Jahr bereits als Unterstützung aus.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden