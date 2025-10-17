Caritas NÖ warnt: Armut gefährdet vor allem Frauen

Die Caritas der Erzdiözese St. Pölten macht auf eine schockierende Zahl aufmerksam. Zwei Drittel der Klienten, die bei der Sozialberatung in Niederösterreich Hilfe suchen, sind Frauen.

Zahlreiche Anfragen stammen von Mindestpensionistinnen oder und alleinerziehenden Frauen. Bei beiden liegt das Armutsrisiko, wenn sie alleine leben, bei rund einem Drittel.

Im Jahr 2025 hatte die Sozialberatungs- und Nothilfestelle der Caritas 12.000 Kontakte vorzuweisen und die Tendenz geht weiterhin nach oben. Rund 800.000 Euro zahlte sie in diesem Jahr bereits als Unterstützung aus.