Comer City (Magno Racino): Hauptgebäude behördlich gesperrt

Das ehemalige Magna Racino, nunmehr Comer City in Ebreichsdorf, sorgt erneut für Schlagzeilen. Das Hauptgebäude mit der Tribünenanlage der Pferderennbahn sowie dem ehemaligen Entertainmentbereich ist seit dem 16. März 2026 behördlich für Veranstaltungen gesperrt.

Grund dafür ist eine Überprüfung durch die zuständige Gewerbebehörde der Bezirkshauptmannschaft Baden, bei der Mängel festgestellt wurden. „Wie der Ortsaugenschein gezeigt hat, sind für einen ordnungsgemäßen Betrieb und die Durchführung entsprechender Veranstaltungen im Hauptgebäude Instandsetzungsmaßnahmen der vorhandenen sicherheitstechnischen Einrichtungen unbedingt erforderlich“, bestätigt Bezirkshauptmann Ing. Mag. Christian Pehofer auf Anfrage der Monatsrevue. „Aufgrund der notwendigen Instandsetzungsarbeiten wurde festgehalten, dass bis zur Durchführung derselbigen keine Veranstaltungen im Hauptgebäude zulässig sind“, so der Bezirkshauptmann.

Seitens der Betreibergesellschaft wird bereits an der Behebung der Mängel gearbeitet. „Ein Vertreter der Betreibergesellschaft hat festgehalten, dass bereits an der Mängelbehebung laufend gearbeitet wird und werden die aufgeworfenen Themenfelder umgehend fachkundig beauftragt bzw. sind schon beauftragt. Dieser hat zur Kenntnis genommen, dass derzeit keine Veranstaltungen im Hauptgebäude Comer City durchgeführt werden dürfen“, heißt es dazu.

Mögliche Umwidmung von Flächen auf dem Areal in Bauland

Für zusätzliche Unruhe sorgten in den vergangenen Tagen auch Gerüchte über eine mögliche Umwidmung von Flächen auf dem Areal in Bauland. Diese werden jedoch von Bürgermeister Wolfgang Kocevar klar relativiert: „Derzeit liegen uns keine konkreten Pläne oder Einreichungen vor“, so Kocevar.

Auslöser der Spekulationen war unter anderem ein Facebook-Posting, in dem mögliche Umwidmungen sowie angebliche Provisionszahlungen an bekannte Persönlichkeiten thematisiert wurden. Konkrete Bestätigungen dafür gibt es bislang jedoch nicht.