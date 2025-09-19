Alles zu oe24VIP
DAS sind die Personalrochaden in Niederösterreichs Volkspartei
DAS sind die Personalrochaden in Niederösterreichs Volkspartei

19.09.25, 11:48
Zur besseren Orientierung, wer warum in Niederösterreich wechselt, im Folgenden eine Übersicht. 

Nachdem Ludwig Schleritzko gestern überraschend als Finanzlandesrat zurücktrat, waren plötzlich einige politische Ämter frei. Seitens des Landes Niederösterreich wurde umgehend, nicht einmal eine halbe Stunde nach Schleritzkos Rücktritt am 18. September, zwei Tage nach der Regierungsklausur im Stift Altenburg, Anton Kasser nachnominiert. Wer ist also Kasser?

Das ist Anton "Toni" Kasser

„Toni“ Kasser wurde am 27. Mai 1963 in Amstetten geboren, besuchte die Landwirtschaftliche Fachschule Gießhübl, absolvierte 1981 die Facharbeiterprüfung Landwirtschaft. Seit 1995 ist er Bürgermeister der Marktgemeinde Allhartsberg und seit 2009 Abgeordneter zum NÖ Landtag. Kasser ist verheiratet und hat zwei Kinder. Kasser unterstreicht: "Es ist eine große Ehre und Verantwortung, für diese Aufgabe nominiert worden zu sein. Ich danke für das Vertrauen und möchte gemeinsam mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner unsere Heimat voranbringen. Ich freue mich, den Menschen in diesem Bundesland dienen zu dürfen."

So präsentiert sich Mario Wührer auf der Gemeinde-Homepage.

So präsentiert sich Mario Wührer auf der Gemeinde-Homepage.

Nachdem nun also Kasser nachrückte, war nun auch dessen Sitz im St. Pöltner Landtag vakant geworden. Ihm folgt Mario Wührer nach. Wer ist also nun Wührer? Der 48-jährige Windhager, der das freiwerdende Landtagsmandat von Kasser übernimmt, ist seit 28 Jahren in der Politik tätig. Er ist gegenwärtig ÖVP-Vizebürgermeister von Waidhofen/Ybbs. Wührer ist als Nebenerwerbslandwirt und Versicherungskaufmann tätig.

