Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Drogeneinfluss & 167 km/h: Polizei erwischt 50 Raser
© APA/HANS KLAUS TECHT

Bruck an der Leitha

Drogeneinfluss & 167 km/h: Polizei erwischt 50 Raser

30.10.25, 13:15
Teilen

Bei Kontrollen in einer 100er-Zone auf der Ostautobahn (A4) bei Bruck an der Leitha hat die Polizei am Mittwoch 50 Fahrzeuge mit überhöhtem Tempo gemessen.

Vier Rasern, die mit 156 bis 167 km/h unterwegs waren, wurde jeweils der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Zwei Sicherheitsleistungen wurden eingehoben, teilte die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mit. Auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) wurde ein Drogenlenker gestoppt.

Bei jenen Rasern, die ihren Führerschein vorläufig los sind, handelt es sich den Angaben zufolge um einen 57-Jährigen aus Serbien, einen 24-jährigen St. Pöltner, einen 25-Jährigen aus der Slowakei und einen 29-Jährigen aus Wien-Alsergrund. Die Geschwindigkeitskontrollen wurden am Mittwoch von 8.00 bis 19.00 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Ungarn durchgeführt.

Eindeutige Anzeichen für Suchtgift

"Eindeutige Anzeichen einer Beeinträchtigung durch Suchtgift" wies laut Exekutive ein 46-Jähriger am Steuer eines Klein-Lkws auf, der am Mittwochnachmittag auf der A1 Richtung Vösendorf bei der Anschlussstelle Rothneusiedl von Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Schwechat angehalten wurde.

Ein Drogenschnelltest verlief positiv, eine Untersuchung durch einen Arzt verweigerte der Mann. Dem Lenker aus dem Bezirk Bruck an der Leitha wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Die Männer werden der zuständigen Verwaltungsbehörde angezeigt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden