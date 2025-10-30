Drogeneinfluss & 167 km/h: Polizei erwischt 50 Raser

Bei Kontrollen in einer 100er-Zone auf der Ostautobahn (A4) bei Bruck an der Leitha hat die Polizei am Mittwoch 50 Fahrzeuge mit überhöhtem Tempo gemessen.

Vier Rasern, die mit 156 bis 167 km/h unterwegs waren, wurde jeweils der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Zwei Sicherheitsleistungen wurden eingehoben, teilte die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mit. Auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) wurde ein Drogenlenker gestoppt.

Bei jenen Rasern, die ihren Führerschein vorläufig los sind, handelt es sich den Angaben zufolge um einen 57-Jährigen aus Serbien, einen 24-jährigen St. Pöltner, einen 25-Jährigen aus der Slowakei und einen 29-Jährigen aus Wien-Alsergrund. Die Geschwindigkeitskontrollen wurden am Mittwoch von 8.00 bis 19.00 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Ungarn durchgeführt.

Eindeutige Anzeichen für Suchtgift

"Eindeutige Anzeichen einer Beeinträchtigung durch Suchtgift" wies laut Exekutive ein 46-Jähriger am Steuer eines Klein-Lkws auf, der am Mittwochnachmittag auf der A1 Richtung Vösendorf bei der Anschlussstelle Rothneusiedl von Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Schwechat angehalten wurde.

Ein Drogenschnelltest verlief positiv, eine Untersuchung durch einen Arzt verweigerte der Mann. Dem Lenker aus dem Bezirk Bruck an der Leitha wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Die Männer werden der zuständigen Verwaltungsbehörde angezeigt.