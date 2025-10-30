Alles zu oe24VIP
81-Jähriger krachte mit Motorrad gegen Baustellenabsperrung: tot
© GettyImages Spitzt-Foto

Unfall-Drama

81-Jähriger krachte mit Motorrad gegen Baustellenabsperrung: tot

30.10.25, 09:47 | Aktualisiert: 30.10.25, 12:40
Bei einem schrecklichen Verkehrsunfall kam ein 81-jähriger Motorradfahrer ums Leben.

. Die tragischen Szenen ereigneten sich am Mittwoch in St. Anton an der Jeßnitz (Bezirk Scheibbs). Ein Motorradfahrer (81) war mit der gegen eine Baustellenabsperrung geprallt. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Schauplatz des Unfalls war die B28 in Kreuztanne, einer Ortschaft in St. Anton an der Jeßnitz, wo ab der Kreuzung mit der B39 aktuell eine Totalsperre gilt. Ein Pkw-Lenker soll sein Fahrzeug laut Polizei vor der Baustellenabsperrung angehalten haben, gegen die der Zweiradlenker in der Folge fuhr, nachdem er das Auto seitlich gestreift hatte.

Pkw gegen Motorrad

Schwer verletzt wurde ebenfalls am Mittwoch ein 67-jähriger Motorradfahrer in Oberwaltenreith in der Stadtgemeinde Zwettl. Er war von einem Pkw niedergestoßen worden, dessen Lenker (80) den entgegenkommenden Mann beim Linksabbiegen übersehen haben dürfte, so die Polizei. "Christophorus 2" flog den Zweiradlenker ins Universitätsklinikum St. Pölten.

